20 novembre 2018- 11:34 Senato: Casellati in visita ufficiale a Londra

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - Visita ufficiale a Londra del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Oggi, dopo un breve passaggio alla National Gallery per rendere omaggio alla mostra Mantegna e Bellini, è previsto un duplice incontro a Westminster: con lo speaker della Camera dei Comuni, Rt Hon John Bercow, e con lo speaker della Camera dei Lords, Baron Norman Fowler. A seguire, la colazione offerta dallo speaker della House of Lords completa -riferisce una nota di palazzo Madama- la prima parte di una intensa giornata dedicata ai temi ed ai problemi che la Brexit pone alle prospettive della relazione bilaterale tra Regno Unito ed Italia ed alla condizione dei 700mila italiani residenti in Inghilterra.