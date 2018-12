16 dicembre 2018- 13:20 Senato: Casellati, promuovere italianità, è aprirsi al mondo (2)

(AdnKronos) - "Oggi -prosegue la presidente Casellati- avremo il piacere di ascoltare l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta da un maestro apprezzato in tutto il mondo, Fabio Luisi. Ad impreziosire il concerto Ekaterina Bakanova, soprano amata nei principali teatri nazionali e internazionali. Ascolteremo le opere di Gioachino Rossini, di cui quest'anno ricorre il 150° anniversario della morte, dell'eroe risorgimentale e Senatore del Regno Giuseppe Verdi e del compositore della modernità Pietro Mascagni; e di Mozart, che compose "Exsultate, jubilate" a Milano, nel corso del suo terzo viaggio in Italia". "Il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza. Ringrazio il Presidente Foa e tutta la Rai che, anche attraverso la trasmissione in diretta del concerto - arricchita dalla partecipazione di Milly Carlucci - ha sposato e sostenuto questo evento nel migliore dei modi. Saluto con piacere le 2 Medaglie d'oro al valor militare e la rappresentanza di atleti medagliati del Coni, in larga parte donne". "Agli italiani l'augurio mio personale e del Senato della Repubblica di Buon Natale e di un sereno anno nuovo".