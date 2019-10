29 ottobre 2019- 20:30 Senato: Casellati riceve Alto commissario Osce per minoranze nazionali

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto l'Alto Commissario Osce per le minoranze nazionali, Lamberto Zannier. Al centro del colloquio le direttive e le buone pratiche dell'Osce in materia di tutela e di integrazione delle minoranze. Si legge in una nota del Senato.