16 dicembre 2018- 16:26 Senato: concerto Natale omaggio a italianità (2)

(AdnKronos) - Dopo l'inno nazionale "Fratelli d'Italia" e l'inno europeo, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai - diretta dal Maestro Fabio Luisi, con la partecipazione del Soprano Ekaterina Bakanova - ha eseguito brani da opere di Gioachino Rossini (Il signor Bruschino, La Cenerentola, Il barbiere di Siviglia), Wolfgang Amadeus Mozart (Exsultate, jubilate, KV 165) Pietro Mascagni (Cavalleria rusticana), Giuseppe Verdi (Otello). In Aula, oltre al Capo dello Stato, erano presenti il Segretario di Stato di Sua Santità Cardinale Pietro Parolin, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il Presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, il Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi Cardinale Giovanni Battista Re, la Vice Presidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni, il Senatore Questore Antonio De Poli. Al termine del Concerto, le autorità hanno incontrato gli artisti in Sala Pannini. Milly Carlucci ha condotto la diretta di Rai 1. L'organizzazione è stata curata da Rai Cultura. L'incasso della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza. Prima del Concerto, il Capo dello Stato e il Presidente del Senato hanno potuto ammirare, in una sala attigua all'Aula, quattro presepi allestiti per l'occasione: una Natività realizzata con sabbia proveniente da Jesolo, opera dell'artista Ilya Filimontsev, il Presepe realizzato da maestri e ragazzi dell'Istituto penale per minorenni di Nisida, una Natività in stile '700 napoletano realizzata dal Maestro Marco Ferrigno di Napoli, il Presepe realizzato dal Maestro Raffaele Bosello (per concessione dell'Associazione Italiana Amici del Presepio).