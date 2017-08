SENATO: DE POLI, IN CINQUE ANNI RISPARMI PER 188 MILIONI/ADNKRONOS

1 agosto 2017- 18:45

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - "Dall'inizio della legislatura che sta per concludersi, in soli 5 anni, il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si riduce complessivamente di oltre 188 milioni di euro". Lo ha sottolineato Antonio De Poli, membro del Collegio dei questori di palazzo Madama, illustrando il bilancio consuntivo per il 2016 e preventivo per il 2017 che l'Aula sta esaminando. "Parliamo di una cifra -ha spiegato- che si compone di due parti: da un lato la minore dotazione pari a 108 milioni (un aspetto strutturale e non più una tantum del bilancio del Senato) e dall'altro lato 80 milioni di restituzioni allo Stato, ovvero risorse che, anno per anno, sono state risparmiate e sono 'tornate indietro' nelle casse dell'erario per essere utilizzate per altri fini di pubblica utilità".Per quanto riguarda alcuni aspetti particolari, "si rafforza -ha affermato ancora De Poli- il trend decrescente, già intrapreso negli ultimi anni, delle spese di funzionamento della macchina amministrativa. Non è un caso che confrontando i dati di consuntivo del 2012 -ultimo anno della legislatura precedente- con quelli del 2016, possiamo notare che le spese di funzionamento siano diminuite di 59 milioni di euro".