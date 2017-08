SENATO: DE POLI, IN CINQUE ANNI RISPARMI PER 188 MILIONI/ADNKRONOS (2)

1 agosto 2017- 18:45

(AdnKronos) - Il senatore questore ha spiegato ancora che "il rapporto tra la spesa del Senato e il bilancio dello Stato è sceso dallo 0,083% del 2007 allo 0,059% del 2016. Quindi oggi, ogni 1000 euro spesi dallo Stato, Palazzo Madama ne spende appena 0,59 centesimi di euro".Entrando nei dati specifici, nel 2016, a fronte di una previsione di entrate e uscite pari a 540 milioni di euro, la spesa effettiva è stata di 492.058.195, 27 euro, con un avanzo quindi di 59.904.021,50 euro, in aumento rispetto ai quasi 40 milioni registrati nel 2014 e ai poco più di 44 del 2015. La spesa di funzionamento lo scorso anno è stata di 270.917.281,78 euro, il 55,06 per cento del totale, mentre quella di natura previdenziale è stata pari a 221.140.913,49, il 44,94 per cento.