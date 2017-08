SENATO: DE POLI, IN CINQUE ANNI RISPARMI PER 188 MILIONI/ADNKRONOS (3)

1 agosto 2017- 18:45

(AdnKronos) - Per le competenze dei senatori sono stati spesi 41.274.781,11 euro; per i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare 36.017.971,95 euro; per il trattamento dei senatori cessati dal mandato 71.719.331,30 euro; per il trasferimento ai Gruppi parlamentari 21.337.046,09 euro. Per il personale sono stati spesi invece 99.699.442,75 euro per gli stipendi e 142.323.182 euro per i trattamenti di quiescenza. Quanto alle previsioni per il 2017, entrate e uscite vengono stimate in 539.500.000 euro, ancora in calo rispetto agli anni precedenti. Le spese indicate per le retribuzioni dei dipendenti sono di 92.758.000 euro, quelle per i trattamenti di quiescenza di 145.900.000, da verificare poi tra un anno in sede di consuntivo. Per le competenze dei senatori vengono iscritti nel bilancio 42.015.000 euro, per i rimborsi per le spese per lo svolgimento del mandato parlamentare 36.891.000 euro, mentre per il trattamento dei senatori cessati dal mandato 82.500.000.