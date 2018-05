2 maggio 2018- 12:24 Senato: Gasparri, vergogna turpiloquio contro Casellati

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Mentre presidente Casellati visitava donne e uomini in divisa impegnati in missione all’estero, Rai e Cgil sceglievano di mandare in onda turpiloquio nei suoi confronti. Vergogna!". Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.