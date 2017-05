SENATO: GRASSO INCONTRA IN AULA MALATI DI HUNTINGTON

16 maggio 2017- 15:57

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Un'iniziativa concreta ma anche dall'alto valore simbolico. L'Aula del Senato ha infatti ospitato oggi pomeriggio i malati di Huntington, presenti il presidente, Pietro Grasso; la senatrice a vita Elena Cattaneo; e la presidente della commissione Sanità, Emilia Grazia De Biasi. Un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa patologia e per far sentire la vicinanza a pazienti che, soprattutto in Venezuela, nazione che registra il numero più alto di casi, spesso vengono isolati al limite della segregazione. I movimenti involontari e la mimica facciale alterata, uniti agli aspetti psichiatrici, hanno infatti portato a considerare questi soggetti addirittura degli 'indemoniati' da porre ai limiti della società se non da eliminare. "Cercheremo di approfondire e potenziare l'assistenza che si potrà dare a questi malati dal punto di vista socio-sanitario. L'importante -ha sottolineato Grasso- è far conoscere questa malattia, che assume un valore sociale oltre che di tutela della salute. Il Senato, con il Servizio studi, ha potenziato la diffusione della conoscenza della malattia, ci auguriamo che la ricerca scientifica possa fare dei passi in avanti e sono sicuro che li farà".