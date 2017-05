SENATO: GRASSO INCONTRA IN AULA MALATI DI HUNTINGTON (3)

16 maggio 2017- 15:57

(AdnKronos) - L'incontro di oggi nell'Aula del Senato si inserisce in una settimana di inziative della comunità Huntington mondiale, che avrà un altro momento di notevole significato dopodomani, 18 maggio, quando Papa Francesco sarà il primo pontefice a ricevere in udienza in sala Nervi i malati e le loro associazioni.