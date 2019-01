10 gennaio 2019- 15:52 Senato: lunedì la conclusione del 'Premio Franco Giustolisi'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - La vicepresidente Anna Rossomando rappresenterà il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, all'incontro per la conclusione del "Premio Franco Giustolisi-Giustizia e verità" che si svolgerà a Palazzo Madama lunedì 14 gennaio, a partire dalle ore 15. L'edizione 2018 del Premio -riferisce una nota- è dedicata ai 33 martiri di Capistrello, il comune abruzzese teatro di uno dei crimini più feroci compiuti in Italia dai nazi-fascisti nel 1944. L'incontro sarà ospitato in Sala Koch e trasmesso in diretta streaming dalla Webtv e dal canale YouTube del Senato.