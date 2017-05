SENATO: MARTEDì GRASSO A 'CORTILE DEI GENTILI' PER 'TRENO DEI BAMBINI'

13 maggio 2017- 14:14

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Martedì prossimo, 16 maggio, il presidente del Senato, Pietro Grasso, interverrà alla presentazione della quinta edizione dell'iniziativa "Treno dei bambini", promossa dal "Cortile dei Gentili", e del libro "Noi su questa terra che balla ...a proposito di terremoti". L'incontro, riferisce un comunicato, sarà ospitato dal Pontificio Consiglio della Cultura, in via della Conciliazione 5, a partire dalle ore 11. E' previsto l'intervento del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Con l'aiuto del senatore a vita Renzo Piano e di diversi esperti, il libro "Noi su questa terra che balla" cerca di spiegare ai bambini il fenomeno sismico, aiuta a prendere familiarità con termini come "magnitudo", "epicentro", "ipocentro", "litosfera", e fornisce una piccola guida pratica per affrontare i terremoti. Nell'introduzione, testi del presidente Grasso e del cardinale Ravasi. Il libro -che ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica- verrà consegnato a Papa Francesco il 3 giugno dai piccoli provenienti dalle zone terremotate del Centro Italia che partecipano all'iniziativa del "Treno dei Bambini".