SENATO: MERCOLEDì CONSIGLIO PRESIDENZA SU VITALIZI E INDENNITà

8 maggio 2017- 12:28

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - A quanto si apprende è stato convocato per mercoledì prossimo, 10 maggio, alle 14, il Consiglio di presidenza del Senato, per discutere, tra l'altro, la proposta di delibera presentata dalla senatrice questore Laura Bottici, del Movimento 5 stelle, sui vitalizi. All'ordine del giorno anche l'esame della proroga fino al termine della legislatura della riduzione delle indennità parlamentari e delle competenze accessorie per i senatori.