SENATO: NASCE L'UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO

1 agosto 2017- 17:41

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - Quali effetti sociali ed economici hanno prodotto o produrranno concretamente leggi e regolamenti? E con quali effetti, positivi o negativi, sui conti pubblici? Da oggi sarà possibile disporre di cifre e dati oggettivi per rispondere a queste domande e misurare così la valutazione delle politiche pubbliche. Questo grazie all'Ufficio valutazione impatto del Senato, organismo istituito per la prima volta in Italia, la cui creazione è stata annunciata dal Collegio dei Questori durante l'illustrazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Assemblea di palazzo Madama.Una iniziativa che allinea il nostro Paese con altre Nazioni che già da tempo dispongono di strutture di questo genere, che addirittura in Francia e Marocco sono previste dalla Costituzione. Obiettivo, fornire alla politica che deve decidere e alla società che deve recepire le conseguenze delle scelte compiute nelle Aule parlamentari, elementi certi sulle conseguenze prodotte da determinate norme. Tutto questo grazie ad analisi sperimentali o controfattuali, per capire ad esempio cosa sarebbe accaduto se un determinato provvedimento non fosse stato varato.