SENATO: NASCE L'UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO (2)

1 agosto 2017- 17:41

(AdnKronos) - Motore del nuovo Ufficio, i funzionari del Senato, che negli ultimi due anni, a partire dal segretario generale fino agli ultimi assunti, hanno seguito numerosi corsi formativi per acquisire competenze in materia statistica, econometrica e analitica, da affiancare a quelle tecnico-giuridiche già possedute. Seminari di aggiornamento culminati nel 2016 nel primo Master italiano nel campo dell'analisi d'impatto, nato dalla collaborazione del Senato e della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome con l'Università Ca' Foscari Venezia, avvalendosi del contributo di centri di eccellenza come l'Istituto per la Ricerca valutativa sulle politiche pubbliche (Irvapp), la Fondazione Bruno Kessler e l'Associazione per lo sviluppo della valutazione e l'analisi delle politiche pubbliche (Asvapp). Istituti con i quali, insieme ad altri enti anche internazionali, in futuro proseguirà una reciproca collaborazione, senza che questi comporti alcun onere finanziario aggiuntivo. A dar conto del lavoro svolto, numerosi dossier e focus che da oggi sarà possibile consultare accedendo all'Ufficio valutazione impatto attraverso il sito del Senato.