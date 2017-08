SENATO: NASCE L'UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO (3)

1 agosto 2017- 17:41

(AdnKronos) - Ma non sarà possibile soltanto un'attività di consultazione. Tramite la rete i cittadini potranno infatti interagire con la struttura, ponendo una serie di questioni e offrendo così lo spunto per chiarimenti, ma anche per gli approfondimenti necessari per rispondere alla finalità principale dell'organismo, vale a dire valutare in maniera oggettiva gli effetti che le norme determinano concretamente nella vita quotidiana. Con una veste di assoluta imparzialità garantita dal presidente del Senato.