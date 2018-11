25 novembre 2018- 13:22 Senato: Nitto Palma, su Casellati da L'Espresso solo falsità (2)

(AdnKronos) - "E' falso", prosegue poi l'ex Guardasigilli, che per il ruolo di direttore del Gabinetto "abbia preteso una bella cifra, nientemeno che l'equivalente dello stipendio da senatore, è falso perché lo scrivente direttore presta la sua opera a titolo completamente gratuito", assicura Nitto Palma annunciando querele. "Il ruolo di direttore del gabinetto è previsto dal consiglio di presidenza del Senato e, con una sola eccezione, i Presidenti del Senato hanno sempre provveduto alla relativa nomina", rimarca Nitto Palma.Il tenente colonnello Patrizio Di Tursi "non riveste la qualifica né di addetto militare né di consigliere di guerra - precisa ancora Nitto Palma - è più semplicemente il consigliere per le problematiche di sicurezza e delle forze armate e civili del Paese; nomina che si correla al rispetto che il presidente del Senato ha verso i cittadini, sempre più spesso vittime di azioni delittuose, e alle Forze militari e civili del nostro Paese che, quotidianamente, rischiano la loro incolumità nelle missioni di pace ovvero a difesa della cittadinanza".Il presidente del Senato, "per ragioni di sicurezza - va avanti il direttore del Gabinetto - vive a Palazzo Giustiniani, similarmente agli altri presidenti del Senato e l'aggravio dei costi, rapportato agli anni precedenti, è per tale permanenza assai spesso inferiore", anche perché, sostiene Nitto Palma, "molti collaboratori prestano la loro attività a titolo completamente gratuito e che altri collaboratori percepiscono una somma notevolmente inferiore a quella prevista nella delibera del 2012".