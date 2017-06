SENATO: PIETRO GRASSO FESTEGGIA ONOMASTICO E RIVOLGE AUGURI A PAOLO GENTILONI

29 giugno 2017- 10:29

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Doppio onomastico oggi per il presidente del Senato, Pietro Grasso, e per quello del Consiglio, Paolo Gentiloni. A sottolineare la coincidenza è stato lo stesso Grasso, a cui ha rivolto gli auguri durante il suo intervento in Aula il capogruppo di Gal, Mario Ferrara. "La ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno rivolto gli auguri -ha replicato la seconda carica dello Stato- e li rivolgo a mia volta a tutti i Pietro e i Paolo. Penso ad esempio al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni".