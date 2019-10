31 ottobre 2019- 17:15 Serie A, un turno di squalifica per Ancelotti

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti è stato squalificato per una giornata dal giudice Sportivo di Serie A "per avere, al 44° del secondo tempo (della sfida tra Napoli e Atalanta), entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale".Napoli-Atalanta, interrogazione parlamentare per un rigoreSqualifica di una giornata anche per il dirigente del club partenopeo Giovanni Paolo De Matteis "per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale".