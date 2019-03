18 marzo 2019- 13:18 Servizi: Conte, 'piena fiducia da governo e cittadini'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - La fiducia "è un valore profondamente connaturato nell’attuale fisionomia della nostra Intelligence. Che dimostra, per l’appunto, di meritarsi in pieno la fiducia del governo, integrandosi virtuosamente nei suoi meccanismi decisionali; e che concorre in prima persona a coltivare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche, in virtù di una commendevole politica di apertura, conoscibilità e promozione sistematica della cultura della sicurezza". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'apertura dell'Anno accademico della Scuola del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica. "Vorrei quindi esprimere il mio sentimento di gratitudine -ha aggiunto il premier- a tutte le donne ed agli uomini del Dis, dell’Aise e dell’Aisi ricordando le parole di un filosofo che ho molto amato, Emmanuel Lévinas. Questi ha affermato che 'l’epifania del volto è il coinvolgimento immediato nell’etico'. Laddove i professionisti della sicurezza nazionale sono chiamati a sacrifici particolari, fra cui quello, come si dice in gergo, di 'classificare' persino il loro volto".