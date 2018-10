10 ottobre 2018- 13:39 Servizi: Conte riunisce comitato sicurezza, possibili nomine in settimana

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Alle 18.30, dunque subito dopo la cabina di regia sugli investimenti, il premier Giuseppe Conte riunirà a Palazzo Chigi il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui fanno parte, tra gli altri, i ministri dell'Economia, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia e dello Sviluppo economico. La volontà è quella di stringere sulle nuove nomine, che dovrebbero arrivare presto, già in settimana. Si tratta, nello specifico, dei vertici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), dell'Agenzia informazioni per la sicurezza interna (Aisi) e dell'Agenzia per la sicurezza esterna (Aise).