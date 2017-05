SERVIZIO CIVILE: DONAZZAN (VENETO), FAVORIRE L'INSERIMENTO DEI GIOVANI

15 maggio 2017- 17:33

Venezia, 15 mag. (AdnKronos) - Alimentare un dibattito trasversale, arioso e plurale allo scopo di giungere prossimamente ad una legge che possa concedere ai giovani l'opportunità di svolgere il servizio civile nelle forze armate.È questo l'obiettivo che ha spinto l'assessore regionale di Forza Italia, Elena Donazzan, a proporre ai suoi colleghi consiglieri regionali del Veneto la sottoscrizione di un documento per la costituzione di un intergruppo che discuta di un tema risalito alla ribalta della cronaca a seguito della tre giorni di Adunata dell'Associazione Nazionale Alpini a Treviso."Grazie all'Adunata, il Veneto, nei suoi luoghi simbolo del Piave, del Grappa e del Montello, è stato il centro dell'attenzione di ciascun cittadino che voglia interrogarsi oggi su cosa sia il senso civico, del dovere e del servizio - si legge nel documento - L'Adunata di Treviso si è rivelata pertanto un'occasione per riflettere sul futuro del Veneto e quello dei propri cittadini, che devono ritrovarsi in un nuovo senso di responsabilità reciproca, in un comune senso di appartenenza, in uno spirito di servizio frutto un tempo dell'educazione familiare ed anche di quell'anno al servizio della Patria conosciuto come naja.