SERVIZIO CIVILE: DONAZZAN (VENETO), FAVORIRE L'INSERIMENTO DEI GIOVANI (2)

15 maggio 2017- 17:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il Veneto del volontariato, della Protezione civile, della disponibilità ad un servizio pubblico ha potuto poggiare per anni su questa educazione. Ma ora? Centinaia di migliaia di Alpini, richiamati da quella che possiamo definire come una delle Adunate nazionali più significative e partecipate, si sono dati appuntamento per dimostrare che solidarietà, partecipazione, senso del dovere, appartenenza, orgoglio non sono parole prive di senso, ma sono uno stile comportamentale", spiega il documento."Un'educazione appresa durante il servizio militare obbligatorio che tanto ha segnato, massimamente in positivo, i giovani italiani fino al 2004, quando la cosiddetta 'leva' venne sospesa con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sottolinea - Quell'anno di servizio militare obbligatorio fu un periodo che segnò giovani provenienti da tutta Italia, da regioni e paesi che mai altrimenti avrebbero avuto modo di incontrarsi. Un modo per entrare nella vita di adulto, incontrando altri italiani diversi per ceto sociale, dialetto, cultura, che in quel periodo di vita in comune, forzata, a tratti difficile, formarono una coscienza civile nazionale".