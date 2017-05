SERVIZIO CIVILE: DONAZZAN (VENETO), FAVORIRE L'INSERIMENTO DEI GIOVANI (3)

15 maggio 2017- 17:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "I sottoscritti consiglieri regionali si interrogano quindi su come favorire quella trasmissione di valori che ha permesso alla nostra terra di superare mille difficoltà e si interrogano su come aprire un dibattito nazionale al fianco dell'Associazione Nazionale Alpini che, attraverso il suo Presidente nazionale Sebastiano Favero, sta chiedendo con forza che le esperienze di servizio civile, del cosiddetto Terzo settore, aperte ai giovani italiani, siano possibili anche presso le Associazioni combattentistiche e d'arma e nelle Forze armate - spiega il documento - Oggi servirebbe per tutti i giovani un'opportunità di crescita aggiornata alle esigenze di una società cambiata radicalmente, con una insicurezza aumentata, una difficoltà di integrazione e un'Europa sottoposta al rischio terrorismo che ha già mostrato il suo volto peggiore. Nazioni come la Svizzera, Israele o recentemente la Svezia, hanno ben chiaro che il servizio militare - in questi casi obbligatorio - forma una coscienza civica, prepara ad una maggiore consapevolezza e capacità di difesa".A sottoscrivere il documento per la costituzione di un intergruppo per il servizio civile dentro le Forze armate i consiglieri di Forza Italia Elena Donazzan, Massimiliano Barison e Massimo Giorgetti; Roberto Ciambetti e Franco Gidoni della Lega Nord; Silvia Rizzotto e Gianpaolo Bottacin della lista Zaia Presidente; Graziano Azzolin del Partito Democratico; Erika Baldin e Simone Scarabel del Movimento Cinque Stelle; Marino Zorzato di Area Popolare; Maurizio Conte della lista Tosi per il Veneto; Antonio Guadagnini di Siamo Veneto e Pietro Dalla Libera di Veneto Civico.