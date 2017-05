SERVIZIO CIVILE: DONAZZAN (VENETO), FAVORIRE L'INSERIMENTO DEI GIOVANI (4)

15 maggio 2017- 17:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Noi che in Italia avevamo questa grande scuola di vita, forse improvvidamente, e senza comprendere appieno le conseguenze, abbiamo sospeso il servizio militare obbligatorio senza pensare ad un'alternativa, forse non obbligatoria e certamente rivista nella sua durata - commenta Donazzan -. È tempo di aprire una profonda riflessione e credo che debba partire proprio dal Veneto, con la costituzione di un intergruppo trasversale che faccia da collante. In particolare questa riflessione deve muovere dall'esigenza di creare cittadini consapevoli e responsabili, programmando percorsi formativi attinenti alla disciplina militare, equiparati al consueto servizio civile, al fine di favorire altresì l’inserimento dei giovani all'interno della Protezione civile".