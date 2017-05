SERVIZIO CIVILE: GENTILINI, RIPRISTINARE LA LEVA OBBLIGATORIA

15 maggio 2017- 13:58

Treviso, 15 mag. (AdnKronos) - "L'Adunata nazionale degli alpini di Treviso è stata una grande ventata di italianità, e io da parte mia ho catechizzato gli alpini: 'state pronti, perchè è necessaria un'altra 'marcia del Piave', quella del 'non passa lo straniero', perchè oggi abbiamo aperto le frontiere a tutti, senza controlli, e gli alpini devono essere pronti a fronteggiare questa ondata di stranieri". Così, all'Adnkronos, l'ex sindaco sceriffo di Treviso, Giancarlo Gentilini, alpino Doc, commenta l'adunata nazionale degli alpini che si è conclusa ieri con una grande sfilata.E l'ex sindaco di Treviso non manca di criticare anche il ministro della Difesa Roberta Pinotti: "Ha detto che la leva obbligatoria non serve. E' una cosa assurda - polemizza Gentilini - da anni i presidenti dell'Ana (Associazione nazionale alpini) chiedono di ripristinare la leva, che da sempre à stata una scuola di vita per generazioni di giovani italiani e serviva a rinsaldare i valori fondanti della nostra Patria. Se doveva dire questa cosa, il ministro poteva starsene a casa", conclude Gentilini.