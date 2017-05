SERVIZIO CIVILE: PINOTTI, ESPERIENZA UTILE MA NESSUN RITORNO A LEVA OBBLIGATORIA (2)

17 maggio 2017- 16:20

(AdnKronos) - Un servizio civile, ha spiegato ancora Pinotti, che sarebbe "non più una scelta volontaria", ma un "percorso che lo Stato rivolge a tutti i giovani. Si tratterebbe di un servizio a vantaggio della collettività e del prossimo, utile alla formazione individuale così come al Paese, in grado di formare cittadini maturi, solidali e consapevoli". "Questa esperienza, che immagino limitata nel tempo e non in contrasto con i percorsi formativi e professionali già previsti da ragazzi e ragazze, potrebbe contribuire all'acquisizione di competenze e comunque di crediti, da poter utilmente sfruttare nella propria carriera di studio o per l'ingresso nel mondo del lavoro".