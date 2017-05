SERVIZIO CIVILE: REGIONE VENETO STANZIA 700MILA EURO PER NUOVO BANDO REGIONALE

22 maggio 2017- 16:18

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - La Regione Veneto ha stanziato 700mila euro nel 2017 per rifinanziare progetti di servizio civile regionale. Lo ha annunciato oggi a Verona l’assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin agli oltre 500 volontari del servizio civile (nazionale), convenuti alla Gran Guardia per una giornata di confronto e scambio di esperienze tra giovani, enti del terzo settore e istituzioni su ‘buone prassi’ nelle politiche di cittadinanza attiva per i giovani. Una giornata, intitolata “Ri-generazione”, organizzata dalla Regione Veneto e dal Dipartimento per il Servizio civile della Presidenza del Consiglio, insieme al Comune e al Centro servizi per il volontariato di Verona.Il nuovo bando regionale, in scadenza il 17 luglio, selezionerà e finanzierà i progetti più meritevoli presentati dai 271 enti e associazioni accreditati nell’albo veneto. I settori di impiego dei volontari saranno l’assistenza, il servizio sociale, la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale, le attività educative e culturali, l’economia solidale e la protezione civile. Vi potranno aderire i giovani tra i 18 e i 28 anni, residenti o domiciliati in Veneto, anche extra-comunitari, purchè con regolare permesso di soggiorno. Saranno impegnati per un periodo variabile da 6 a 12 mesi (a seconda della durata del progetto), fino ad un massimo di 30 ore settimanali (comprese le ore di formazione), con un rimborso spese di 15 euro al giorno.