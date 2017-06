SERVIZIO CIVILE: SALVINI, SEI MESI CIVILI O MILITARI, PROPOSTA GIà PRESENTATA

7 giugno 2017- 18:31

Treviso, 7 giu. (AdnKronos) - La proposta della leva obbligatoria presentata dalla Lega in Parlamento prevede un servizio di "sei mesi da militare o da civile, a livello regionale, con nozioni di pronto soccorso e protezione civile e addestramento all'uso delle armi". Ne ha parlato oggi a Godega Sant'Urbano, nel trevigiano, nel corso di un incontro elettorale, il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. "E, come si fa in Svizzera - ha concluso - i ragazzi si portano a casa l'arma che hanno usato, e così vedi che per i delinquenti cominciano i problemi".