SGA: MEF RINNOVA CDA, PRESIDENTE RIVERA E AD NATALE

7 luglio 2017- 16:38

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Il Tesoro rinnova il Cda di Sga. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società per la Gestione delle Attività (Sga) partecipata al 100%. Presidente del nuovo Cda, che resterà in carica per il periodo 2017-2019 è Alessandro Rivera, dirigente generale della Direzione Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali del Mef, nella carica di Amministratore delegato è stata nominata Marina Natale, che ha ricoperto ruoli di vertice in importanti istituzioni finanziarie, e in qualità di consigliere di amministratore è stato nominato Domenico Iannotta, dirigente del Dipartimento del Tesoro. Tra i compiti della Sga, ricorda il Mef in una nota, "vi è, ai sensi del decreto legge 99/2017, la gestione dei crediti deteriorati delle banche venete messe in liquidazione".