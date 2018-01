SHELL: AL VIA ESPANSIONE GIACIMENTO DI PENGUINS IN MAR DEL NORD

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Il gruppo petrolifero anglo-olandese Shell ha deciso di espandere lo sviluppo del giacimento di gas e petrolio di Penguins nel Mar del Nord britannico. Lo rende noto Royal Dutch Shell in un comunicato. Questo nuovo sviluppo, che comprende in particolare la costruzione di una nave di produzione e di stoccaggio, conferma l'impegno del gruppo nell'area e dovrebbe permettere di produrre fino a 45 mila barili equivalenti petrolio al giorno (con un break even a 40 dollari al barile).