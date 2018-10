2 ottobre 2018- 15:04 Shell: disco verde a maxi progetto gnl in Canada

Londra, 2 ott. (AdnKronos) - Via libera della Shell alla decisione finale di investimento (Fid) per il maxi progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) in Canada. Lo rende noto il gruppo petrolifero anglo-olandese in un comunicato. Il progetto, Lng Canada, è situato a Kitimat nella provincia della Columbia - Britannica. Shell detiene una quota del 40% nel progetto mentre Petronas detiene il 25%, il cinese PetroChina il 15%, il giapponese Mitsubishi il 15% e il sud coreano Korea Gas Corp il 5%.Lng Canada potrà esportate in un primo tempo 14 milioni di tonnellate l'anno con la possibilità di raddoppiare il livello delle esportazioni in seguito.