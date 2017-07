SHIPPING: TAVOLO TECNICO TRA CONFITARMA E ABI

28 luglio 2017- 13:53

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Si è svolta nei giorni scorsi la riunione del tavolo tecnico tra Confitarma e le principali banche italiane attive nel settore dello shipping, incentrata su temi di operatività concreta e corrente. A riferirlo è l'associazione degli armatori in una nota. Abi è stata rappresentata ai massimi livelli da Gianfranco Torriero, vicedirettore generale, e Raffaele Rinaldi, responsabile dell’Ufficio Credito.Per le banche sono intervenuti i rappresentanti dei desk shipping e credito problematico di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Popolare-BPM, UBI, Bper, Banca Carige. Per Confitarma sono intervenuti Emanuele Grimaldi, presidente, Mario Mattioli, presidente designato, Gennaro Fiore, direttore generale, e Fabrizio Vettosi, consigliere e attuale Vicepresidente della Commissione Finanza e Diritto d’Impresa. GTorriero ha illustrato le recenti novità introdotte nel mercato bancario in materia di vigilanza unica derivanti, tra l’altro, dall’introduzione della Direttiva Europea BRRD (“Bank Recovery and Resolution Directive). Inoltre, ha evidenziato le possibili conseguenze derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili IFRS n. 9, dalla nuova definizione di default e dalle stringenti indicazioni ricevute dalla BCE in materia di gestione dei non performing loans .