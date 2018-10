22 ottobre 2018- 18:04 Shoah: 1938 l'umanità negata, Mattarella inaugura mostra al Quirinale /Adnkronos (2)

(AdnKronos) - La Costituzione, innanzi tutto, che all'articolo 3 ricorda che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione". E poi quell'integrazione europea che per 70 anni ha garantito un periodo di pace e benessere, senza quei conflitti che per secoli hanno funestato il Vecchio continente, ultimo quello tra il 1939 e il 1945, all'interno del quale si collocò la tragedia dell'Olocausto.E il racconto inizia proprio con la Prima Guerra Mondiale, quando Francesco, cattolico, e Bruno, ebreo, si ritrovano a fianco a fianco a combattere nelle trincee. Rischiano la vita, poi, dopo il 4 novembre del 1918, tornano a casa con l'Italia nata dal Risorgimento definitivamente unita.All'inizio degli anni Trenta si sposano con Giovanna e Sara, le loro vite continuano ad essere del tutto simili, ma nel frattempo nel 1922 i fascisti guidati da Benito Mussolini hanno preso il potere e nel 1933 la stessa cosa avverrà in Germania con Adolf Hitler e i nazisti, che ben presto scateneranno il loro folle razzismo omicida contro gli Ebrei.