22 ottobre 2018- 18:04 Shoah: 1938 l'umanità negata, Mattarella inaugura mostra al Quirinale /Adnkronos (5)

(AdnKronos) - "Pur inesperto della materia -spiega Paco Lanciano presentando la mostra- ho pensato che il contributo di un fisico poteva essere solo quello di mettersi dalla parte del pubblico meno informato e cercare di costruire un racconto che fosse il più semplice possibile, seppur rigoroso nei contenuti, con una finalità ben chiara: far conoscere, cercando di trovare un equilibrio tra l'esperienza emotiva e quella cognitiva"."Per questo, assieme a Giovanni Grasso, abbiamo immaginato di ripercorrere gli anni tra le due guerre non già con l'occhio dello storico, nè tantomeno dell'esperto di questa particolare tematica, ma più semplicemente con quello di chi quelle vicende aveva vissuto, cercando di far immedesimare il più possibile il visitatore con i suoi pensieri e i suoi sentimenti".La mostra, promossa dalla Presidenza della Repubblica con il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus, è allestita nella Palazzina Gregoriana del Quirinale e resterà aperta da domani al prossimo Giorno della Memoria del 27 gennaio 2019. Successivamente verrà proposta in altre parti d'Italia con l'obiettivo di arrivare ad una collocazione permanente.