SHOAH: A MILANO DANNEGGIATA PIETRA INCIAMPO CHE RICORDA ANGELO FIOCCHI

23 gennaio 2018- 17:46

Milano, 23 gen, (AdnKronos) - Danneggiata a Milano la pietra d’inciampo che ricorda Angelo Fiocchi, operaio dell’Alfa Romeno, deportato per aver organizzato gli scioperi del 1944, posata lo scorso sabato 20 gennaio. Un episodio che la Cgil della Lombardia giudica "grave ed intollerabile". "Questa grave provocazione - si legge in una nota - segnala ancora una volta la necessità di tenere alta la guardia rispetto a queste formazioni nazi-fasciste che fanno del negazionismo e del disprezzo della lotta di liberazione la loro azione politica"."Per questa ragione è importante l’appello-petizione che verrà lanciato nei prossimi giorni dalle organizzazioni antifasciste e dalla Cgil. Una petizione al fine di impedire a queste formazioni politiche ogni tipo di rappresentanza istituzionale e politica. Nel condannare con fermezza quanto accaduto, occorrerà ripristinare il prima possibile la pietra posata in via Lombardia, 65 a Milano" conclude la nota del sindacato.