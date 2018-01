SHOAH: A PALAZZO MARINO UNA MOSTRA FOTOGRAFICO-PITTORICA

24 gennaio 2018- 17:51

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Inaugura domani nella sede del Comune di Milano, Palazzo Marino, una mostra dedicata alle vittime della Shoah. Per 'Milano è Memoria', il ciclo di iniziative dedicate alla Giornata della Memora, la Sala Arazzi ospiterà la mostra fotografico-pittorica Polvere di Stelle, realizzata dagli artisti Tom Porta e Lorenzo Franzoni. L'esposizione sarà fino al 2 febbraio con ingresso libero e visite guidate per le scuoleL'allestimento riguarda venti opere, con immagini tratte dai campi di concentramento unite a squarci di cielo, rappresentazione di un paesaggio vero del vissuto di dolore e di speranza. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14. Non sarà visitabile la domenica.