SHOAH: A VENEZIA 17 NUOVE PIETRE D'INCIAMPO PER NON DIMENTICARE

22 gennaio 2018- 16:56

Venezia, 22 gen. (AdnKronos) - Altre diciassette nuove pietre d'inciampo sono state posate oggi a Venezia, in un percorso della memoria che è cominciato questa mattina al Lido, in via Orso Partecipazio 4 per concludersi al civico 105 di Cannaregio.La cerimonia, coordinata dalla Presidenza del Consiglio comunale, ha visto la partecipazione della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, dell'assessore comunale al Turismo, Toponomastica e Decentramento, Paola Mar, di alcuni rappresentanti istituzionali e degli enti organizzatori (Comunità ebraica, Centro tedesco di studi veneziani, Iveser, Università Ca' Foscari, Ulss 3 Serenissima) e dell'artista tedesco, nonché autore degli “Stolpersteine” Gunter Demnig, che ha posato personalmente le pietre.L'opera d'arte concettuale di Demnig, che lui stesso ha definito “Delirio”, ha raggiunto 21 Paesi europei.