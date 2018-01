SHOAH: A VENEZIA 17 NUOVE PIETRE D'INCIAMPO PER NON DIMENTICARE (2)

22 gennaio 2018- 16:56

(AdnKronos) - Nel selciato delle strade, lungo i marciapiedi, in corrispondenza delle abitazioni in cui la persona perseguitata veniva prelevata per essere deportata o uccisa, sono state complessivamente posate oltre 65 mila pietre d'inciampo, che riportano su una targa d'ottone il nome della persona, l'anno di nascita, la data, l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte, se conosciuta. “Ogni pietra - ha raccontato questa mattina l'artista Demnig, nel corso della lectio magistralis che ha tenuto nell'auditorium di Santa Margherita di fronte alle autorità e a molti studenti - è realizzata singolarmente. Il significato è duplice: da un lato le Stolpersteine raccontano la storia dei sei milioni di ebrei e di altrettanti gruppi etnici, oppositori politici, disabili, sterminati dal regime nazista, in modo molto più significativo dei libri di storia, dall'altro, obbligano a un inchino, per leggere quello che vi è scritto”.