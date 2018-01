SHOAH: A VENEZIA 17 NUOVE PIETRE D'INCIAMPO PER NON DIMENTICARE (4)

22 gennaio 2018- 16:56

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il percorso delle pose è proseguito al civico 2055 di San Marco, nei pressi di Via XXII Marzo, con la posa di due pietre dedicate a Giuseppe e Giulio Fano per continuare con le pietre in ricordo a Emma Geltrude Calimani e Bruno Bassani. Poco dopo, all’Ospedale Civile, è stata dedicata una pietra “collettiva” ai quindici pazienti ebrei deportati dal nosocomio nel corso del 1944.“Per l'Amministrazione comunale – ha sottolineato la presidente Damiano – non è semplicemente un rito, ma un momento di fondamentale importanza, che va a restituire identità e dignità a tutti quei nostri concittadini che furono deportati nei campi di concentramento. Le pietre d'inciampo rappresentano quello che deve essere una memoria, che dobbiamo mantenere viva attraverso un impegno concreto di tutti affinché gli errori del passato non abbiano modo di ripetersi e soprattutto perché abbiamo un obbligo nei confronti delle generazioni future di lasciare un mondo migliore e ricco di valori”.Dopo la posa delle pietre dedicate a Anna Bassani e Gustavo Corinaldi, dal civico 105 di Cannaregio la cerimonia ha visto la deposizione di altre Stolpersteine per ricordare Aldo Levi, Regina Aboaf, Ida Calimani Navarro, Edoardo Bassani, Achille Aboaf, per un totale 73 installazioni sul territorio cittadino