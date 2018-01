SHOAH: A VENEZIA DOMENICA CERIMONIA CITTADINA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2018

26 gennaio 2018- 12:22

Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - Domenica 28 gennaio, alle ore 11, si terrà a Teatro Goldoni la Cerimonia cittadina per il Giorno della Memoria 2018, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e del presidente della Comunità ebraica di Venezia, Paolo Gnignati, ai cui interventi seguirà il reading musicale a cura di Matteo Corradini “Tua Anne. Parole e voci di Annelies Marie Frank”.La giornata prevede poi altri appuntamenti in occasione del Giorno della Memoria: alle ore 14, a Ca' Pesaro, saranno eseguite letture e musiche dedicate al dipinto di Marc Chagall “Il Rabbino”, conservato alla Galleria internazionale d'Arte Moderna. Seguirà, alle ore 16.30, al Conservatorio Benedetto Marcello, la lettura scenica di “Chronos Paràdoksos”, di Gianfranco de Bosio e Maria Gabriella Zena, realizzato in collaborazione, tra gli altri, dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa e di Europe Direct del Comune di Venezia. Infine, sempre alle ore 16.30, al Teatro Aurora di Marghera andrà in scena “Al Barenon... anime in guerra”, spettacolo di teatro-canzone di Gualtiero Bertelli.