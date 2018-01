SHOAH: CLUB E LEGA SERIE A IN VISITA AL BINARIO 21 A MILANO

23 gennaio 2018- 20:18

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Giornata di raccoglimento e riflessione per il calcio italiano. Oltre cento rappresentanti dei club, accompagnati dal commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio e dal direttore generale Marco Brunelli, si sono recati nel pomeriggio in visita al Binario 21, luogo simbolo del Memoriale della Shoah alla stazione centrale di Milano. Il 23 dicembre scorso, ricorda una nota, venivano esposti, sul terreno di gioco di tutti i dieci stadi della diciottesima giornata, al momento dell’ingresso delle squadre, gli striscioni di Briswa, un progetto europeo finalizzato a combattere ogni forma di discriminazione nello sport. A distanza di un mese, in prossimità del Giorno della Memoria, il calcio italiano torna nuovamente in campo contro il razzismo, attraverso una visita al Binario da cui partirono i treni di deportati diretti ai campi di concentramento e sterminio nazisti.