26 ottobre 2018- 18:13 Shoah: Conte, tramandare testimonianza Di Segni, mai più sonno ragione

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Profondo cordoglio e vicinanza alla Comunità ebraica per la scomparsa di Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto del rastrellamento del ghetto di Roma del 1943. Il nostro impegno è tramandare la sua testimonianza affinché il periodo buio del sonno della ragione non si ripeta mai più". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, esprimendo cordoglio alla comunità ebraica per la scomparsa dell'ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre del '43.