27 gennaio 2019- 11:33 Shoah: Fico, 'memoria imperativo morale, preoccupano focolai antisemitismo'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - “La memoria è un dovere verso le vittime e i sopravvissuti, ma è soprattutto un imperativo morale e civile, reso urgente anzitutto dal fatto che ancora oggi ci troviamo davanti a preoccupanti focolai di antisemitismo". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in occasione del 'Giorno della Memoria'."La Shoah ha combinato il delirio razzista, una pianificazione burocratica e un’efficienza criminale uniche nella storia del nostro continente. Un piano criminale - ricorda Fico - di cui fu vittima il popolo ebraico, unitamente a Rom, Sinti, disabili, omosessuali che non rispondevano ai canoni di purezza della razza, così come gli internati militari e gli oppositori del regime".