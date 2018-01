SHOAH: MATTARELLA, NON MINIMIZZARE RAZZISMO MA ITALIA E UE HANNO ANTICORPI

25 gennaio 2018- 14:01

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Focolai di odio, di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo sono presenti nelle nostre società e in tante parti del mondo. Non vanno accreditati di un peso maggiore di quel che hanno: il nostro Paese, e l'Unione europea, hanno gli anticorpi necessari per combatterli; ma sarebbe un errore capitale minimizzarne la pericolosità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando al Quirinale la Giornata della Memoria."I cambiamenti rapidi e sconvolgenti che la globalizzazione comporta -le grandi migrazioni, i timori per lo smarrimento della propria identità, la paura di un futuro dai contorni incerti- possono far riemergere dalle tenebre del passato -ha avvertito il Capo dello Stato- fantasmi, sentimenti, parole d'ordine, tentazioni semplificatrici, scorciatoie pericolose e nocive". "La predicazione dell'odio viene amplificata e propagata dai nuovi mezzi di comunicazione. La tecnologia e la scienza offrono grandi opportunità ma, come sempre, se non correttamente utilizzate, possono rendere disponibili strumenti sofisticati nelle mani di vecchi e nuovi profeti di morte. Contro queste minacce, contro il terrorismo, contro il razzismo e la violenza dell'intolleranza serve cooperazione internazionale, servono coraggio e determinazione. E' necessario, soprattutto, consolidare quegli ideali di democrazia, libertà, tolleranza, pace, eguaglianza, serena convivenza, sui quali -ha concluso Mattarella- abbiamo riedificato l'Europa dalle macerie della seconda guerra mondiale".