7 gennaio 2019- 13:50 Shoah: mercoledì a P.Chigi conferenza stampa su Giorno memoria

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Mercoledì prossimo, alle ore 11 nella Sala Stampa di Palazzo Chigi, si svolgerà una Conferenza stampa per la presentazione degli eventi previsti per il 'Giorno della Memoria 2019' (27 gennaio), patrocinati dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah. Alla Conferenza parteciperanno Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, il segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri Roberto Chieppa. Le celebrazioni per il prossimo Giorno della Memoria - si legge in una nota di Palazzo Chigi - prevedono molteplici eventi, convegni, concerti e mostre, rivolti in particolare alle nuove generazioni, con testimonianze dirette e con un focus sulla didattica della Shoah e le donne prigioniere nei diversi campi d’internamento e di sterminio.