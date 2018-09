18 settembre 2018- 19:02 Shoah: mondo accademico chiede scusa per leggi razziali dopo 80 anni/Rpt

Pisa, 18 set. - (AdnKronos) - "Cerimonia del ricordo e delle scuse": il mondo accademico italiano riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle leggi razziali promulgate dal regime fascista. Giovedì 20 settembre, dalle ore 15, al Palazzo della Sapienza, luogo simbolo dell'Università di Pisa, si terrà la "Cerimonia del ricordo e delle scuse", l’atto più significativo del programma “San Rossore 1938”. Sarà un solenne appuntamento, spiega una nota dell'Ateneo pisano, "volto a offrire un risarcimento morale a tutti coloro che, studenti e docenti, ebbero a patire discriminazioni ed esclusioni per il solo fatto di essere ebrei". Alla presenza dei rettori delle università italiane, il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella a nome dell'intera Accademia italiana farà ammenda per gli atti che, a partire dalla plebiscitaria adesione al “Giuramento di fedeltà al Fascismo” del 1931, videro "il mondo universitario silente e complice verso le scelte del regime che giunsero fino all’emanazione delle Leggi razziali. Un momento storico in senso proprio, la prima ammissione pubblica di quelle sciagurate responsabilità".