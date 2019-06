15 giugno 2019- 15:49 Shoah: Palermo, Segre visita 'Vagone della memoria'

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - La senatrice a vita Liliana Segre, dopo avere ricevuto la cittadinanza onoraria di Palermo, ha voluto far visita al 'Vagone della memoria' presso l'ex deposito delle locomotive di Sant'Erasmo. Accompagnata dal sindaco Leoluca Orlando, e alla presenza del giornalista Leone Zingalese, la senatrice ha cercato una pietra e, come nella tradizione ebraica, l'ha deposta accanto al vagone per commemorare tutte le vittime del nazismo. Il 'Vagone della Memoria', uguale ai carri utilizzati da Hitler per le deportazioni, nasce da un progetto di Zingales che ha voluto creare a Palermo uno spazio dedicato a tutte le vittime dell'olocausto.