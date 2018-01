SHOAH: PEGORER-SONEGO (LEU), VIETARE CONCERTO GRUPPO NEONAZISTA

25 gennaio 2018- 23:28

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Il ministro dell’Interno intervenga perché venga vietato il concerto rock di alcuni gruppi musicali “di dichiarata indole neonazista”, annunciato per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, in un locale privato nei pressi di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Lo chiedono in una interrogazione i senatori di Articolo 1 Mdp–Liberi e uguali Carlo Pegorer e Lodovico Sonego. “L’iniziativa –si legge tra l'altro nel testo dell’interrogazione- ha destato la reazione dell’opinione pubblica friulana e nazionale, con interventi di censura da parte dell’Anpi, dell’Aned, di vari intellettuali democratici, oltre che di vittime della repressione nazifascista”.