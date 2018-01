SHOAH: PRES. CORTE APPELLO PALERMO, DISGUSTOSI RIGURGITI RAZZISTI E PULSIONI XENOFOBE

27 gennaio 2018- 09:43

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Le leggi razziali hanno rappresentato una delle pagine più vergognose e dolorose della storia dell'umanità e il ricordo dell'olocausto deve essere sempre presente è vivo, non solo per commemorare le vittime ma per fare memoria e attualizzarne il significato, particolarmente in un'epoca nella riaffiorano disgustosi rigurgiti razzisti e preoccupanti pulsioni xenofobe". E il monito di Matteo Frasca, Presidente della Corte d'Appello di Palermo nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel capoluogo siciliano.